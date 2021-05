Dodelijk ongeval op A58: vrachtwagenchauffeur mag een jaar niet rijden

Het ongeluk gebeurde op de A58 (foto: Toby de Kort). vergroot

Een Eindhovense vrachtwagenchauffeur (52) die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A58, krijgt een taakstraf van 80 uur en een rijontzegging van een jaar. Hij verloor in april 2018 een aantal grote stenen, waardoor twee auto’s tegen elkaar botsten. Een van de bestuurders kwam daardoor om het leven.

De grote stenen, zogenaamde kinderkoppen, lagen op een aanhanger. Ze waren hoog opgestapeld en niet afgedekt met een zeil. Tijdens een onoplettend moment verloor de verdachte de controle over de wagen en kwam op de vluchtstrook en in de berm terecht. Hij moest corrigeren en maakte een slingerbeweging. Daardoor vielen de stenen van de aanhanger. Twee auto’s die werden geraakt door de stenen, belandden in de vangrail, waarbij één dode viel.

Geen roekeloosheid

Volgens de rechtbank heeft de vrachtwagenchauffeur schuld aan de dood van de automobilist. Als hij de aanhanger netjes had afgedekt, hadden de stenen er niet af kunnen vallen. Maar hij had ook beter op moeten letten zodat hij niet in de berm was geraakt. De rechter spreekt dan ook van ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ gedrag. Volgens de rechter was er geen sprake van roekeloosheid.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 180 uur en een jaar rijontzegging geëist. De rechter legde een lagere straf op omdat het ongeluk ook voor de vrachtwagenchauffeur heel ingrijpend was. De chauffeur had zelf bij zijn baas aangekaart dat die kinderkoppen wel eens van zijn wagen afkomstig konden zijn.

