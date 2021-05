Auto knalt op lantaarnpaal op rotonde, inzittenden gaan te voet ervandoor

Foto: SK-Media/SQ Vision). vergroot

Op de rotonde bij de Hapseweg en de Jan van Cuijkstraat in Cuijk is vrijdagavond een auto tegen een lantaarnpaal gereden. De inzittenden van de auto zijn er te voet vandoor gegaan. Agenten zoeken in de omgeving naar de mensen uit de auto en krijgen daarbij de hulp van een politiehelikopter.

Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Ook is het onbekend waardoor de bestuurder de controle over de auto is kwijtgeraakt.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd.

