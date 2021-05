Theaterwerkers achter het raam: 'Cultuur is net als seks, voor iedereen'

Wachten op privacy instellingen... Red Light Orchestra in Tilburg (foto: Julia Meijer). Foto: Julia Meijer Foto: Julia Meijer Foto: Julia Meijer Volgende Vorige vergroot 1/5 Red Light Orchestra is muzikaal statement van Theaters Tilburg

Tien ramen, rood licht en een bezoek voor een aangenaam pleziertje. Je zou zeggen dat het hier om iets heel anders gaat, maar het was een statement van Theaters Tilburg in samenwerking met de Tilburg Cowboys. Alles om duidelijk te maken dat zij de coronamaatregelen zoals die nu zijn niet fair vinden.

Omstanders brachten hier vrijdagavond namelijk geen bezoek aan ‘de dames en heren van lichte zeden’, die sinds afgelopen woensdag wel weer aan de slag mogen van de overheid, maar aan de Theaters Tilburg.

Onvrede over maatregelen

Red Light Orchestra is een protestactie georganiseerd door de Tilburg Cowboys en Theaters Tilburg om hun onvrede te uiten over de maatregelen. Achter elk raam staat een artiest en zit een medewerker van het theater stil te luisteren.

Op het hoogtepunt van het uur durende concert stonden er meer dan tweehonderd mensen te luisteren vanaf de straat. De artiesten lieten om de beurt muziek uit verschillende genres klinken. Medeorganisator Sander van Bussel van de Tilburg Cowboys legt uit waarom dit nodig is. "Het is een signaal om er aandacht voor te vragen."

Statement vanuit de cultuursector

Directeur van Theaters Tilburg Rob van Steen is heel blij met de opkomst en de impact. "Het statement is helder. Wij willen gewoon weer open." Met de tien verschillende muzikanten uit het impresariaat van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, wordt de vergelijking gemaakt met de sekswerkers, die wel weer aan de slag mogen sinds afgelopen woensdag.

Van Steen legt uit dat het geen 'zij wel, wij niet' vergelijking is. "Het is een statement vóór cultuur en de vrijheid daarvan. Cultuur is heel belangrijk, net zoals seks dat is voor iedereen."

Positieve reacties

"Een concert is toch echt iets anders dan een dvd'tje opzetten", zegt van Bussel van de Tilburg cowboys, doelend op de opmerking van demissionair minister De Jonge in de Tweede Kamer. Die had eerder deze maand namelijk gezegd dat jet niet naar het theater hoeft. "Je kunt ook thuis een mooie dvd opzetten."

Omstander Mieke van Akkeren had zelfs tranen in haar ogen. Ze verzucht zich. "Dit hebben we zo gemist." Ze heeft enorm gebaald van het feit dat het niet mogelijk was het afgelopen jaar om te genieten van cultuur, theater en muziek. "De kunsten zijn bedoeld om je hart te raken en dat doet het."

