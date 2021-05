Duurzame boerderijwinkels in de schijnwerpers met speciale fietsroutes

Ze worden steeds populairder; boerderijwinkels, waar je je voedsel direct bij de boer koopt. Verser kan bijna niet. De Brabantse Milileufederatie lanceert zaterdag vijf fietsroutes langs landwinkels, afhaalpunten en restaurants die hun aangeboden eten zo duurzaam mogelijk aanbieden. Dus met maximale aandacht voor natuur, milieu en klimaat. "Bedrijven die dus geen landbouwgif gebruiken, maar de natuur hun werk laten doen", licht Jesper Bekkers van de BMF toe.

Want producten die direct vanaf de boerderij worden verkocht, zijn niet afhankelijk van tussenhandel zoals veilingen en supermarktketens. In Brabant zijn er nu 48 van dit soort bedrijven; landelijk zo'n 600. En het aantal groeit. "De belangstelling is ontzettend groot. Als mensen zo'n boerderijwinkel eenmaal hebben ontdekt, dan komen ze vaker terug om hier hun eten te kopen", vertelt Bekkers.

Zo leidt één van de routes rond Etten-Leur langs de Walnoothoeve in Hoeven, waar kippen uitgebreid de ruimte krijgen voor een goed leven voordat ze worden geslacht. Ook komen de fietsers langs de Heulhoeve , sinds 1990 één van de eerste biologische groentetelers in Nederland.

Heulhoeve-eigenaar Joris van Aart licht toe: "Wij telen hier in onze kas zo'n dertig verschillende soorten gewassen. Zonder bestrijdingsmiddelen. We zorgen dat de bodem op een biologische manier in topconditie blijft. En daardoor hebben we nauwelijks ziektes in onze gewassen."