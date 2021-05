A2 weer open na ongeluk bij Best, automobilisten negeerden rode kruizen

Het ongeluk op de A2 bij Best (foto: Twitter Rijkswaterstaat). vergroot

De snelweg A2 van Maastricht richting Eindhoven is zaterdagmiddag anderhalf uur afgesloten geweest tussen de knooppunten Batadorp en Ekkersweijer. Oorzaak was een ongeluk, dat rond half een gebeurde bij Best.

Ondanks de afsluiting negeerden verschillende automobilisten de rode kruizen boven de weg, zo liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Nadat de berging van de betrokken was afgerond, kon de weg worden vrijgegeven. Het verkeer werd tijdens de afsluiting geadviseerd de A50 te volgen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.