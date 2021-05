Tientallen vrijwilligers gaan bosgebied uitkammen om Limburger te vinden

Het Veteranen Search Team in actie tijdens een vorige zoektocht (Archieffoto: SQ Vision). vergroot

De politie gaat zaterdagmiddag het Veteranen Search Team inzetten bij de zoektocht naar een 64-jarige Limburger. De man uit Venray is vrijdagochtend voor het laatst gezien bij een bosgebied in Casteren. De politie laat weten zich zorgen te maken over de gezondheid van de man.

Fieke Nobel Geschreven door

Vrijdag en zaterdagochtend heeft de politie zelf gezocht in het bosgebied. Omdat ze de man niet hebben gevonden worden nu de vrijwilligers ingezet.

Het Veteranen Search Team bestaat uit tientallen vrijwilligers die kunnen helpen zoeken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.