Van Gerwen begint aan finaleweek Premier League: 'Hij is mentaal zo sterk'

Michael van Gerwen begint maandagavond aan de finaleweek van de Premier League of Darts. Na een enigszins stroef begin, stelde Van Gerwen in het laatste blok orde op zaken en hij staat aan de leiding op de ranglijst. Aan Van Gerwen de taak om daar ook aan het einde van de week nog te staan.

Het zou voor Van Gerwen ontzettend veel betekenen als hij aan het einde van deze week Premier League-titel nummer zes kan binnenhalen. Gevoelsmatig kan dit wel eens een van zijn belangrijkste prijzen worden, aangezien algemeen bekend is dat ‘Mighty Mike’ van ver komt en het al weer even geleden is dat hij op televisie een prijs wist te pakken (Players Championship Finals, november 2020).

Darters Gino Vos uit Oss en Daan Bastiaansen uit Bavel kijken beiden uit naar de finaleweek van de Premier League. Beide darters hebben vertrouwen in Van Gerwen. “Je zag zeker tijdens het laatste blok dat hij echt weer zijn oude vorm terugkrijgt”, zegt Vos.

De 30-jarige darter uit Oss mag sinds dit jaar weer vaak met de profs meedoen tijdens de vloertoernooien. Een aantal weken geleden verraste Vos toen hij Van Gerwen op zo’n vloertoernooi met 6-1 versloeg. “Dat was voor mij heel mooi. Maar ik zei na afloop wel tegen Van Gerwen dat hij nu wel echt aan de bak moet, want het kan niet de bedoeling zijn dat hij van mij gaat verliezen”, zegt een lachende Vos.

"Maar het is niet alleen talent. Van Gerwen is mentaal zo sterk."

De 18-jarige Bastiaansen is nog niet zo ver dat hij bij de profs mag meedoen, maar is gebrand om ook de top van het darts te bereiken. Hij kijkt nagenoeg elke dartswedstrijd op tv en probeert ook op die manier beter te worden. “Door alleen al naar de wedstrijden van Van Gerwen te kijken, kun je al beter worden”, zegt hij.

“Ik let vooral op hoe hij reageert op het podium. Als hij een pijnlijke finish tegen krijgt. Hoe blijf je op het podium in concentratie? Van Gerwen trekt bijvoorbeeld heel vaak zijn sokken op. Naar mijn idee is dat een moment van concentratie. Niet naar het publiek kijken, maar gefocust blijven.”

"Hij maakt sowieso een goede kans op de titel. Maar de eerste wedstrijd vanavond is heel belangrijk."

Beide darters steken veel op van Van Gerwen. “Er is geen beter voorbeeld als je gaat kijken naar zelfvertrouwen en mentaliteit”, zegt Vos. “Natuurlijk heeft Van Gerwen veel talent”, vult Bastiaansen zijn collega aan. “Maar het is niet alleen talent. Hij is mentaal zo sterk. Hij kan een tegenslag snel van zich afzetten en richt zich direct op de volgende leg. Je ziet heel vaak dat hij de leg na een tegenslag direct begint met een 180. Dat is zo sterk.”

Zowel Vos als Bastiaansen schatten de kansen van Van Gerwen op een zesde titel in de Premier League hoog in. Vos: “Hij heeft nog een paar pittige potjes deze week, maar ik zie hem wel de finale halen en winnen. Hij is heel gebrand, heel zelfverzekerd en dat straalt hij nu ook echt uit, dus de kans op een nieuwe titel is groot.”

Na lang nadenken is Bastiaansen het met Vos eens. “Hij maakt sowieso een goede kans. De eerste wedstrijd vanavond tegen Nathan Aspinall (de nummer twee) wordt wel heel belangrijk. Mocht je deze wedstrijd verliezen, dan neem je dat gevoel mee deze week in. Terwijl een goed resultaat je juist in een goede flow kunt brengen. En dan is Van Gerwen niet te stoppen.”

