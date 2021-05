Fietsster aangereden in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een fietsster is zaterdagmiddag rond drie uur aangereden door een auto op de Stationslaan in Breda. Het is onduidelijk wat haar precieze verwondingen zijn. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het station op een oversteekplaats. De automobiliste was erg overstuur door het ongeval, vertelt een omstander. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing. De politie doet onderzoek op de weg, die tijdelijks deels is afgesloten.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

