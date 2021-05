Man (22) gewond bij steekpartij in azc Budel

Wachten op privacy instellingen... De steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Budel vond rond kwart voor elf zaterdagavond plaats (foto: WdG/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een gewonde bij steekpartij in azc in Budel

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Budel is zaterdagavond een 22-jarige man lichtgewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een 36-jarige verdachte is aangehouden.

De steekpartij vond rond kwart voor elf plaats.

Traumaheli

"De situatie leek in eerste instantie zo ernstig dat een traumahelikopter werd opgeroepen", laat een ooggetuige weten. "Maar uiteindelijk werd die toch afgebeld." Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf, laat de politie weten. De aanleiding voor die ruzie is niet bekendgemaakt.

Verhoor

De verdachte is vastgezet en wordt verhoord. Het slachtoffer is na behandeling in het ziekenhuis terug naar het asielzoekerscentrum gegaan.

De politie doet onderzoek bij het azc in Budel (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

