Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer geeft hij in Stuifmail aandacht voor een kikker geklemd op goudvis, een mooie vlinder op een voordeur en een plantje met speentjes.

Kikker lift mee op goudvis

Op de foto die Geerd en Carla van Hapert mij stuurden zie je iets bijzonders, maar toch ook weer niet. Op die foto zie je dat in hun vijver een kikker vastgeklemd zit op een goudvis. Het bijzondere is dat hier een foto van gemaakt is, want dit soort foto's zie je niet vaak. Niet bijzonder is dat kikkers - maar ook padden - zich tijdens de voortplantingstijd aan alles vastklemmen wat in hun buurt beweegt. Zelf is het mij eens gelukt om een pad op mijn bewegende vuist te zien kruipen. Zulke vergissingen van deze amfibieën komt vaker voor. Dan grijpen mannetjeskikkers of -padden iets anders dan het vrouwtje van hun soort. Je ziet ze dan heel stevig - je krijgt ze niet zomaar los - vastgeklemd op een vis of je ziet een kikker op een pad of andersom. het is dus niet bijzonder, maar het blijft een vreemd gezicht.

Deze minirups wordt later een minivlinder van 15 millimeter met de naam grote wintervlinder. (foto Corry Duindam). vergroot

Rupsjes vreten perenboom kaal

Op de foto van Corry Duindam zie je een zwart rupsje met lichte strepen en een bruine kopje aan een tak. Corry vraagt welke rups dit is. Volgens mij gaat het om een rups van de grote wintervlinder. Deze 32 millimeter kleine rupsjes kom je vooral op de zomereik tegen, maar je ziet ze ook op andere loofbomen. In dit geval op een perenboom. Ze kunnen erg schadelijk zijn. De grote wintervlinder zet de eitjes af op de boom of plant waarop die leeft. Je kunt ze vinden op de schors van de boom of daar waar spleten in de boom zitten. Na juni is het handig om perenbomen te inspecteren en op zoek gaan naar deze eitjes. Mogelijk kun je ze dan weghalen of vernietigen. Mocht dit niet lukken, dan is het misschien handig om het internet te raadplegen en te zoeken naar een biologische, liever ecologische, bestrijding.

Een muntvlinder (foto: Piet Haverkamp). vergroot

Is dit een muntvlinder?

Piet Haverkamp stuurde een foto waarop een vlinder te zien is met roodbruine voorvleugels en bruine achtervleugels. Op beide vleugels zie je gele vlekken. Hij dacht zelf dat dit een muntvlinder is en dat denk ik ook. In ons land komt deze vlinder best veel voor, maar je ziet ze niet zo vaak omdat het zeer kleine vlinders zijn met een maximale grote van vijftien millimeter. Je komt de vlinder vooral tegen op planten waarop de rupsen van deze vlinder zich bevonden. Op het menu van de rupsen staan natuurlijk diverse soorten munt maar ook veldsalie, citroenmelisse en wilde marjolein.

Brandnetel-zeggeroest (foto: Nanny Bierkens–Brouwers). vergroot

Wat bevindt zich aan deze brandnetel?

Op de foto die Nanny Bierkens–Brouwers mij mailde, zie je aan de bladsteel van een brandnetel een geeloranje verdikking met allemaal ringvormige kroontjes. Deze verdikking ontstaat doordat een schimmel de bladsteel heeft aangetast. Deze schimmel heet brandnetel-zeggeroest. Op de foto zie je het vruchtlichaam van de brandnetel-zeggeroest. De meeste roestschimmels leven op twee verschillende waardplanten, vandaar de naam voor deze roestschimmel.

Een Europese hoornaar (foto: Peter Nabben). vergroot

Is dit grote insect de Aziatische hoornaar?

Op de foto van Peter Nabben zie een mooie geelwarte wesp met een rood borststuk en een geelrode kop. We hebben hier te maken met een Europese hoornaar en niet de Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar heeft een duidelijke zwarte kop met een gele snuit. Het borststuk van de Aziatische hoornaar is voornamelijk zwart en het achterlijf van dat insect is vooraan zwart en naar achter toe geel. In Nederland komen ze tegenwoordig weleens voor, maar veel minder dan de Europese soort. De eerste Aziatische hoornaar werd op 20 mei 2017 ontdekt in Raamsdonk, door een imker. Wil je meer weten over de Aziatische hoornaar, dan is deze link het meest betrouwbaar.

Speenkruid (foto: José Mureau). vergroot

Hoe heet deze plant?

Op de foto die José Mureau mij stuurde, zie je mooie groene blaadjes met onder bij de stengels witte bolletjes. José hoorde van diverse mensen dat het zou gaan om waternavel en viooltje. Maar beide namen zijn fout, de plant heet gewoon speenkruid. Gewoon speenkruid is een echte voorjaarsplant, die na mei niet meer te vinden is. Wat deze foto zo bijzonder mooi maakt, is dat de speentjes te zien zijn, want dat zijn die witte bolletjes. Veel mensen denken dat die speentjes alleen in de grond aanwezig zijn, maar dat is niet waar. Je ziet deze speentjes ook in de oksels van de bladstelen. Dit is op deze foto goed te zien. Eigenlijk zijn die speentjes broedknollen die voor de verspreiding zorgen, naast de verspreiding door zaadvorming.

Dwergvleermuis

Hierboven vind je een filmpje van Menno Slaats. Hierin staat de dwergvleermuis centraal en hoor je het geluid van bat-detector. De gewone dwergvleermuis houdt zich in Nederland vooral schuil in gebouwen. Tussen spouwmuren, achter betimmering en daklijsten of onder dakpannen. De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuizensoort van ons land. Dit zoogdier vormt kolonies met enkele tientallen, maar de kolonies kunnen uitgroeien tot groepen van wel meer dan tweehonderd dieren.

Welke mooie vlinder zie ik op mijn voordeur?

Op de foto van Bart Otten zie je een van de mooiste nachtvlinders van ons land. Bart wil graag weten welk insect er zich op zijn voordeur bevindt. De naam van deze vlinder - het is geen mot - is lindepijlstaart. Volgens mij is dit een mannetje. Dit denk ik omdat de voor- en achtervleugels een groenige waas hebben, terwijl de kleur bij het vrouwtje meer oranjeroze is. Verder kun je lindepijlstaarten herkennen aan de twee grote donkere olijfgroene of bruine vlekken midden op de voorvleugel. Lindepijlstaarten behoren tot de prachtige nachtvlinderfamilie van de pijlstaartvlinders. Deze dieren zijn in ons land actief van half april tot en met eind juli. Lindepijlstaarten zijn echte nachtvlinders, die graag op licht afkomen. Overdag kun je deze vlinders tegenkomen op muren of deuren, maar ze zijn vooral te vinden in de kronen van bomen en soms op boomstammen.

