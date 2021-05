Nikkie de Jager grote ster tijdens Songfestival: ‘Altijd m’n grote droom’

Foto: ANP/Sander Koning. vergroot

Niet alleen de muziek was tijdens het Songfestival was veelbesproken, maar ook het presentatietalent van onze Nikkie de Jager. Ze was dé verrassing van het presentatiekwartet, dat voor de rest bestond uit Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley.

“Dit was vanaf dag één al m’n allergrootste droom”, blikt Nikkie na afloop van het liedjesfestival terug bij Op1. “Ik ben gewoon trots, blij en dat ik er voor een community mag staan. Ik heb veel tranen gelaten.”

Nikkie, die als enige geen ervaring had met het presenteren van grote liveshows op televisie, stal de show. Dat viel niet alleen de kijkers op, maar ook de andere presentatoren. “Het was leuk dat wij er waren, maar zodra ze binnenkwam, gebeurde er iets in de zaal. Dat maakt je uniek”, zei Jan Smit tegen Nikkie.

‘Laat me niet de laatste zijn!’

Voor Nikkie was het belangrijk dat ze de transgendercommunity vertegenwoordigde. “De laatste keer was met Dana International. Toen was er een heel lang gat met helemaal niks en nu was ik er gelukkig weer. Maar alsjeblieft: laat me niet de laatste zijn!”

Volgende presentatieklus?

Het lijkt een kwestie van tijd tot een grote televisiezender bij De Jager aanklopt en haar een megacontract aanbiedt. Of ze daar als succesvolle vlogger, met wereldwijd miljoenen volgers, op zit te wachten, is de vraag.

Het smaakt in ieder geval naar meer, liet ze doorschemeren. “Je hoeft maar een scheet te laten en het publiek gaat uit z’n dak. Ik wil dit elke week”, zei ze lachend.

