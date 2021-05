Tientallen autoruiten ingeslagen in parkeergarage Tilburg

De Boksdoornerf (foto: Google Images). vergroot

In een beveiligde parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Boksdoornerf in Tilburg zijn vrijdagavond autoruiten ingeslagen van zeker twintig auto’s. Er is nog niemand opgepakt. Uit onderzoek moet blijken of er iets is buitgemaakt, laat de politie aan Omroep Brabant weten.

Ron Vorstermans Geschreven door

Van sommige auto's zijn meerdere ruiten ingeslagen. Dat is volgens de politie ‘waarschijnlijk’ gebeurd met een brandblusser.

Het is niet helemaal duidelijk hoe laat er precies is ingebroken. De eerste aangifte werd vrijdagavond rond negen uur gedaan.

