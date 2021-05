Hartverscheurend: doodgereden poes omringd door haar kittens

Beklijvende beelden aan de Kanaalstraat in Oss zaterdagmiddag. Daar werd een doodgereden moederpoes gevonden te midden van haar miauwende kittens in de berm. De dierenbescherming heeft de kittens opgevangen.

De moederkat lag in de berm en werd gevonden door omstanders. De zwerfkat was een bekende in de buurt. Toegesnelde bewoners meldden dat zij de poes regelmatig bijvoerden.