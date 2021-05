Motorrijder gewond op A59: 'Groep haalde halsbrekende toeren uit'

Een motorrijder is zondagmiddag gewond geraakt op de A59. Hij behoorde tot een groep die volgens een agent 'halsbrekende toeren' uithaalde.

Het slachtoffer kwam op snelheid in botsing met een andere motorrijder die tot dezelfde toerende groep behoorde. Vervolgens ging hij onderuit. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Of de twee die met elkaar in botsing kwamen op dat moment ook wheelies maakten, is niet bekend.