'Stop met buitensporig geweld', manifestatie voor vrijheid Palestina

Het moet klaar zijn met het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat was de boodschap van een vreedzame manifestatie op het Chasséveld in Breda zondagmiddag. Zo'n 250 bezorgde Bredase burgers kwamen samen om op te komen tegen het geweld in de Gazastrook en te pleiten voor de vrijheid van Palestina. "Elk mens hoort vreedzaam te kunnen leven in de wereld."

Het Israëlisch-Palestijnse conflict loopt al sinds begin vorige eeuw, met wisselende periodes van rust en onrust. Al jarenlang wordt er dan ook gemanifesteerd om de kwestie onder de aandacht te brengen. De lange geschiedenis maakt het moeilijk het conflict in een paar zinnen uit te drukken. In een notendop worden Palestijnen met militaire hand onderdrukt door Israël. Terreurgroeperingen verzetten zich daar met geweld tegen.

Zo werd zondagmiddag in Breda gedemonstreerd:

Nu de onrust en het geweld in de Gazastrook opnieuw oplaait werd het weer tijd om druk het conflict onder de aandacht te brengen, vinden de demonstranten. "Ik ervaar frustratie dat we niks kunnen doen. Het is een hele verdrietige aangelegenheid", vertelt organisator Esra Nous. "We roepen op om alsjeblieft te stoppen met het overbodige buitensporige geweld."

"Een heel mooi divers plaatje."

Op het plein verzamelden daarom een grote groep mensen met Palestijnse vlaggen en protestborden. Op een podium verschenen sprekers en werd zelfs gezongen, verrassend genoeg uit verschillende hoeken. Zo spreekt Jan Hopman namens de katholieke kerk en is er ook een kritische joodse stem te horen, maar zijn er ook sprekers die helemaal niets met een geloof te maken hebben.

Ook de aanwezige manifestanten komen uit verschillende hoeken van de samenleving. "Een deel is onderdeel van de Palestijnse gemeenschap hier. Die worden dan vaak door Nederlandse buren of Surinaamse buren gesteund. Een heel mooi divers plaatje."

Met de manifestatie hoopt de organisatie politici te bereiken. Om een einde te maken aan het conflict is er internationale druk nodig denken ze, daar zal de politiek voor moeten zorgen. "Het is te hopen dat er ooit een keer een moment komt dat we allemaal rustig kunnen ademhalen en dat iedereen zegt: er is vrede op aarde. Maar dat is een moeilijk vooruitzicht."

