Lenny Kuhr trots op Nederland na 'fantastische ervaring' op Songfestival

Trots is ze zeker: ruim een halve eeuw nadat Lenny Kuhr het Eurovisie Songfestival won, trad de zangeres zaterdagavond weer op tijdens het wereldberoemde muziekfeest. Opnieuw ging een van haar live-optredens de hele wereld over. “En het was fantastisch.”

De in Eindhoven geboren Lenny werd in een klap beroemd toen ze in 1969 in Madrid met het Nederlandstalige nummer ‘De Troubadour’ het Eurovisie Songfestival won. Precies 52 jaar geleden. Natuurlijk, haar kinderen hebben het altijd gehoord: mama heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. “Maar nu konden ze het zelf zien”, vertelt Lenny.

En dat bovenop een van de markantste gebouwen in Rotterdam, te midden van het dak. “Het was heel koud", lacht ze. Maar het is bijzonder om op die hoogte met zijn drieën te staan en zingen. Het was een ongelofelijk festijn. Ik had me niet kunnen voorstellen dat ik het Songfestival ooit opnieuw zou ervaren, en dat ook nog eens in Nederland. Er heerste zo’n feestelijk gevoel. Het was alleen maar plezier, alleen maar fijn.”

De show was dan ook geweldig, zegt ze. “Het was in alle opzichten ontzettend mooi. Al die mogelijkheden maakten het ongelofelijk. Ik denk dat de hele wereld er zo over dacht. Nederland mag daar trots op zijn.”

