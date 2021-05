Francien weet het zeker: haar hond Benz is vergiftigd

De overleden Benz (privéfoto). vergroot

Benz is dood. Vermoord volgens haar baasje. De hond van Francien Nijkamp en haar man was kerngezond, maar een paar minuten nadat haar man terugkwam van het uitlaten van de hond in de Tilburgse Reeshof kreeg Benz stuiptrekkingen en spasmes en viel hij dood neer.

Francien is ervan overtuigd dat de vijf jaar oude hond is vergiftigd. "Hij was echt kerngezond. Mijn man liet hem uit bij de hondenlosloopplaats bij het Schaijkpad in Tilburg. Hij liep daar zoals altijd te snuffelen in het hoge gras. We wonen er vijftig meter vandaan. Toen hij thuis kwam jankte hij een keer en viel hij dood neer."

"Kan me niet voorstellen dat het om een lichamelijke afwijking gaat."

De overleden hond is volgens haar baasje naar de dierenarts gebracht. Ook is aangifte bij de politie gedaan, zo stelt Francien. "Er komt een politieonderzoek. Een expert gaat onderzoeken of Benz inderdaad vergiftigd is", vertelt Francien.

Benz komt uit een Duitse bloedlijn. "Het is een heidewachtel, dat zijn jachthonden. De fokker is ook heel nieuwsgierig naar de oorzaak maar ik kan me niet voorstellen dat het om een lichamelijke afwijking gaat."

"We hebben het losloopveld ook nog samen met buurtbewoners bekeken."

Om andere hondenbezitters te waarschuwen heeft ze op Facebook een waarschuwing geplaatst in een groep van buurtbewoners uit de Reeshof, zo stelt Francien. "We hebben het losloopveld ook nog samen met buurtbewoners bekeken maar zagen niets geks liggen."

Volgens Francien zijn er recentelijk in Dongen ook honden vergiftigd. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen.

In Tilburg en Dongen is de afgelopen maand volgens de politie één melding binnengekomen van mogelijke vergiftiging van een hond, zegt de woordvoerder. Die melding is zondag gedaan. Het gaat om de Spaarnwoudelaan, vlakbij het hondenlosloopgebied Koolhoven waar ook Franciens man de hond uitliet.

Of het om hetzelfde incident gaat is onduidelijk. Vanwege het pinksterweekend kan de politie geen verdere informatie geven.

Benz is volgens haar baasje Francien vergiftigd (privéfoto). vergroot

