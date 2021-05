Verslagenheid is gigantisch bij NAC: 'Sprookje is een nachtmerrie geworden'

Wachten op privacy instellingen... Applaus voor en van de NAC-spelers na de nederlaag tegen NEC (foto: Maric Media). Volgende Vorige vergroot 1/2 Teleurstelling is enorm bij NAC na mislopen promotie: 'Meest pijnlijke wat ik heb meegemaakt'

Een mokerslag en een nachtmerrie, dat is hoe de spelers en de trainer van NAC de nederlaag tegen NEC omschrijven. Geen promotie, maar nog een jaar Keuken Kampioen Divisie. Verslagen stonden ze na afloop in de mixed zone, op zoek naar woorden.

“Dit doet echt pijn”, zegt Sydney van Hooijdonk over het mislopen van promotie naar de eredivisie. “Ik heb ooit een keer een halve bekerfinale verloren in de jeugd, toen zat ik er helemaal doorheen. Maar dit is nog een paar stapjes erger. Ik kan de wedstrijd nu ook niet analyseren.”

Aanvoerder Dion Malone doet dat wel. Hij had het over de verschillende tactieken in de eerste en tweede helft, de fout die gemaakt werd bij de tweede tegentreffer en het achteruit lopen na de gelijkmaker. "Maar ik ben ook sprakeloos, dit komt aan als een dreun. Ik had geen ander scenario in mijn hoofd dan met het bord met eredivisie te staan. Als je kijkt wat er voor de wedstrijd met de supporters gebeurde, dat gaf een boost. Het lijkt wel of we in een nachtmerrie zitten, ik begrijp het nog niet helemaal."

"Ik heb alleen maar huilende spelers gezien in de kleedkamer."

Trainer Maurice Steijn zag dat zijn ploeg er na afloop doorheen zat. "Ik heb alleen maar huilende spelers gezien in de kleedkamer." Vaak moeten er koppen rollen na zo'n negatief resultaat, de eerste die dan in beeld komt is de trainer. "Wat kan ik daar over zeggen. Ik heb het hele jaar keihard geknokt met de ploeg. Als men dat wil doen, dan moet men dat doen. Ik heb met mijn volle verstand een driejarig contract getekend, ik hoop het hier drie jaar vol te maken."

De kans dat Van Hooijdonk blijft is een stuk minder groot. "Het zou ideaal zijn dat dit zo'n mooi afscheid geweest zo zijn, maar dat is het niet. Maar de kans is zeker aannemelijk dat ik vertrek. Als je kijkt naar dit seizoen, dan is die kans zeker aannemelijk." De spits is in het bezit van een aflopend contract. Overigens sluit hij een langer verblijf bij NAC niet helemaal uit. "Ik laat het op me afkomen. De komende dagen is het uithuilen en dan gaat het leven weer door, ook al is dat op dit moment niet voor te stellen. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren."

"Dit is het meest pijnlijke wat ik heb meegemaakt in het voetbal, echt verschrikkelijk"

"Dit is in ieder geval het meest pijnlijke wat ik heb meegemaakt in het voetbal. Echt verschrikkelijk", zegt Van Hooijdonk vervolgens. "Je weet wat je de mensen had kunnen geven, dat maakt het zo pijnlijk."

Zo voelt Steijn dat ook. "We hebben een meerjarenplan uitgestippeld. We moesten in het eerste jaar promoveren, maar door corona hebben we gaandeweg het seizoen gezegd dat we dit jaar willen en volgend jaar moeten. Die stemming is omgeslagen omdat het goed ging in de play-offs. We zijn echt dichtbij geweest. Deze wedstrijd heb ik het NAC gezien dat ik voor ogen heb. Maar uiteindelijk is het sprookje een nachtmerrie geworden."

