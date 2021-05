Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Sloopauto in brand in Veen

Een sloopauto is zondagavond in rook op gegaan op de kruising van de Witboomstraat in Veen. Dit gebeurde rond elf uur. De brandweer van Wijk en Aalburg kwam ter plaatse om het vuur te doven.

Malini Witlox Geschreven door

In Veen is het rond oud en nieuw traditie om sloopauto’s in de brand te steken, hoewel de gemeente dat tegen probeert te gaan.

Grote groep kijkers

De afgelopen jaren was het ook al raak in het pinksterweekend. Ook nu ging een oude auto vlammen op.

Een grote groep mensen stond rondom de auto naar het vuur te kijken.

