Felle buien op komst: 'Maar eind van de wisselvallige periode is in zicht!'

Het KNMI waarschuwt voor felle buien die op komst zijn. "Daar kan een klap onweer en ook hagel bij zitten", vertelt Diana Woei van Weerplaza.

"Het weer was maandagochtend al een beetje druilerig", vertelt Diana zondagmorgen. "Op veel plaatsen valt lichte regen of motregen. Maar ik heb goede hoop dat maandagmiddag vanuit het westen de zon tevoorschijn komt en dat het dan even droog zal zijn. De maximumtemperatuur is nog altijd aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Zo'n 14 of 15 graden bij niet al te veel wind uit het zuiden."

De felle buien - waarvoor het KNMI code geel heeft afgegeven - verwacht ze pas later in de middag en 's avonds.

Zo goed als droog

Volgens Woei wordt het de komende twee dagen niet veel beter. "Dinsdag en woensdag hebben we nog steeds met lage temperaturen te maken. Het wordt dan met moeite 14 graden in de middag en dan waait er ook nog eens een frisse westelijke wind. Als je geluk hebt, valt het in jouw omgeving mee met de nattigheid en schijnt de zon zo nu en dan. Maar kijk toch maar regelmatig naar buiten voordat je de deur uitgaat."

Vanaf donderdag knapt het wat op. "Dan komt een hogedrukgebied in onze omgeving te liggen. Donderdagochtend is er nog wel een enkele bui mogelijk, maar later op de dag klaart het dan vanuit het westen op en vrijdag, zaterdag en zondag blijft het zo goed als droog. En, hou je vast: dan wordt het 18 of 19 graden! Lekker weer om een terrasje te pakken."

'Geen geheel verregende dagen'

Ook na het volgende weekend lijkt de temperatuur op niveau te blijven. "Zo'n 16 tot 20 graden. Een enkel buitje is dan nog wel mogelijk, maar geen geheel verregende dagen. Het einde van de wisselvallige periode is in zicht."

