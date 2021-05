Restaurantmedewerker krijgt klap met lachgasfles, drie verdachten opgepakt

Foto: politie.nl. vergroot

Een medewerker van een fastfoodrestaurant aan de Veldsteen in Breda is zondagnacht zwaar mishandeld door drie Zeeuwse mannen. De medewerker wilde bij de politie overlast melden toen hij werd geslagen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Madhavi Raaijmakers

Het slachtoffer stond na zijn dienst op het terrein buiten het restaurant rond drie uur 's nachts na te praten met collega's. Op de parkeerplaats stond een clubje mannen hard met elkaar te praten. Een van hen gebruikte lachgas.

Op het moment dat de mannen de medewerkers zagen, begonnen ze in hun richting te schreeuwen. Een van de medewerkers belde hierop de politie.

Klap met lachgasfles

Dat stond de mannen niet aan en ze kwamen verhaal halen. Een van hen gaf de medewerker een flinke stomp in het gezicht. Een ander sloeg met een lachgasfles op zijn hoofd.

De gewonde medewerker viel op de grond en bleef bewegingsloos liggen. Hij is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De drie daders waren voor de ambulance arriveerde al met de auto vertrokken.

Aanhouding

Niet veel later werd de auto, met daarin de drie verdachten, gevonden bij een tankstation langs de A58 in Etten-Leur. Het gaat om twee 19-jarige mannen uit Vlissingen en een 20-jarige man uit Terneuzen.

Ze zijn aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek.

