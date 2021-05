Stemmen Songfestival niet meegeteld, Bredaas bedrijf verzorgde techniek

De Zwitserse delegatie met Wouter Hardy (AVROTROS) vergroot

Bij het stemmen voor het Eurovisie Songfestival ging tijdens de finale iets mis. Meerdere kijkers meldden dat ze pas uren nadat ze gestemd hadden een bevestiging kregen. Die stemmen zijn dan ook niet geteld.

Volgens het EBU, de organisatie achter het Songfestival, komt het door een storing. Het Bredase bedrijf CM.com verzorgde de techniek bij de stemdienst van het Songfestival.

Tijdens de grote Songfestival-finale konden fanatiekelingen per sms stemmen op hun favoriete land. Hier werd massaal gehoor aan gegeven, maar voor sommige mensen zonder resultaat. De stemmers kregen uren later een sms terug: "Bedankt voor uw deelname. Helaas is de voting al afgelopen." En dit terwijl ze binnen de tijdslimiet hadden gestemd.

Bredaas bedrijf

CM.com in Breda is gespecialiseerd in digitale diensten op afstand. Het bedrijf nam vorig jaar Global Ticket over en werd daarmee in één klap de grootste digitale kaartjesverkoper van de Benelux.

Ze bieden echter ook andere diensten. Denk daarbij aan de sms bij het inloggen op de DigiD-app, telefonisch stemmen voor programma's als The Voice of online kaarten bestellen voor de Formule 1. Bij het Songfestival kon je dus ook stemmen via hun techniek. Per stem betaalde je 45 cent.

Volgens het EBU ligt de aard van het probleem bij telecomprovicer T-Mobile. Welk aandeel CM.com hierin heeft, is niet bekend. Omroep Brabant heeft contact gehad met een woordvoerder van het bedrijf. Deze liet weten dat alle communicatie over het Songfestival bij het EBU ligt. Die kon niet reageren op vragen.

Tweets van verontwaardigde Songfestival-kijkers toen ze hoorde dat hun stem niet geldig was:

