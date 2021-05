Minister Bas van 't Wout legt werk neer vanwege burn-out

Demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) heeft last van een burn-out. De inwoner van Hoeven legt het werk voor minstens drie maanden neer. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag weten.

Opvolger Eric Wiebes

Van 't Wout volgde in januari dit jaar Eric Wiebes op als minister voor Economische Zaken, nadat Wiebes vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire was afgetreden. In juli vorig jaar werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat Tamara van Ark doorschoof als minister voor Medische Zorg.