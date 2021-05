Karins complete loungeset is gestolen: 'Ik dacht dat ie was weggewaaid'

Een slechte start van het weekend voor Karin van den Braak uit Lith. Zij wilde zaterdagochtend de stormschade in haar tuin checken toen ze erachter kwam dat haar loungeset ontbrak. Ze keek nog om het hoekje of hij niet daar stond, maar tevergeefs. "Ze hebben hem gewoon gestolen."

In eerste instantie kon Karin niet geloven dat haar loungeset was meegenomen. "Het had in de nacht van vrijdag op zaterdag behoorlijk gewaaid. Ik had wel verwacht dat er van alles schots en scheef zou staan, maar dat de tuinmeubels compleet zouden verdwijnen was wel heel gek.''