Auto op de kop in Eindhoven, bestuurder bekneld

Een auto is maandagavond uit de bocht gevlogen bij het verlaten van een rotonde aan de Meerenakkerweg in Eindhoven. De auto raakte een lantaarnpaal en eindigde op de kop op het wegdek. De bestuurder zat bekneld in zijn wagen en is door de brandweer bevrijd.

Het is nog onduidelijk hoe het precies met de bestuurder gaat. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De straat was tijdelijk afgezet.

