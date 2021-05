Jongen (17) mishandeld nadat hij naar industrieterrein in Gemert was gelokt

Archieffoto. vergroot

Een jongen van 17 uit Gemert is maandag door een groep jongens in elkaar geslagen. Hij kreeg meerdere vuistslagen in zijn gezicht. Ook werd hij tegen zijn hoofd geschopt. Dit gebeurde nadat hij met een smoes naar een industrieterrein in zijn woonplaats werd gelokt. Daar werd hij opgewacht door de groep.

Het slachtoffer kwam naar het industrieterrein in de veronderstelling daar te gaan chillen en mooie motoren te bekijken. Met dat verhaal werd hij door zijn latere belagers gelokt. Toen hij op de afgesproken plek aankwam, stond een groep jongens hem op te wachten. Ze stonden rond een auto en een motor.

De jongens vroegen hem of hij tot een bepaalde vriendengroep behoorde. Toen hij deze vraag met 'ja' beantwoordde, werd hij in elkaar geslagen.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hoe het met hem is, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

