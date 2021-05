'In de verkeerde wijk geboren', pleidooi voor extra geld voor arme kinderen

Archieffoto Pexels. vergroot

Kinderen uit kwetsbare wijken beginnen met een achterstand en lopen die vaak niet meer in. “In Tilburg-Noord en Tilburg-West zien we kinderen van vier jaar op school komen die helemaal niet weten hoe ze met andere kinderen moeten spelen.” Dat zegt burgemeester Theo Weterings van Tilburg die woensdagochtend in Den Haag de fractievoorzitters van alle politieke partijen om extra geld gaat vragen. Hij wordt gesteund door zijn collega's in onder meer Breda en Eindhoven.

Weterings ziet het in de arme wijken in zijn stad vanaf het begin misgaan: “Kinderen komen op school zonder dat ze een ontbijt op hebben. Ze komen in groep 1 binnen met een leerachterstand. Dat moeten we doorbreken, zodat kinderen van vier jaar allemaal dezelfde startpositie hebben.”

Het fenomeen is misschien al zo oud als de weg naar Rome: wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. Maar Weterings is strijdvaardig: “Hier kunnen en moeten we wat aan doen.” Hij noemt enkele voorbeelden van projecten in zijn stad: “In Tilburg-West hebben we iedere woensdag het wijkontbijt, zodat kinderen op school kunnen ontbijten. Maar we werken ook aan extra stages voor jongeren in het beroepsonderwijs.”

In Nederland hebben een miljoen mensen minder kansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt, omdat ze in de verkeerde wijk zijn geboren.

In totaal onderschrijven burgemeesters van vijftien grote steden het verzoek om extra geld. Ze worden daarbij gesteund door allerlei organisaties, van het Openbaar Ministerie tot het onderwijs en van woningbouwcorporaties tot de Johan Cruyff Foundation.



De organisaties willen extra steun voor scholen in arme wijken, maar ook om te voorkomen dat gezinnen in die wijken in de criminaliteit belanden. Of juist om te zorgen dat ze eruit komen door criminele families te begeleiden. In Tilburg loopt daarmee een proef, die als het aan Weterings ligt, ook hierin wordt betrokken.

Om negen uur woensdagochtend zit Weterings met de fractievoorzitters van alle achttien politieke partijen om tafel: “We doen de oproep aan het hele parlement, want we weten nog niet wie er uiteindelijk in de regering komen.”

500 miljoen per jaar is er nodig. Weterings vindt het een slimme investering: “Als je dit doet, gaan meer mensen een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat levert uiteindelijk miljarden winst op voor onze economie.”

