Corona gooit leven van Manouk (21) overhoop: 'Kan maar paar meter lopen'

Wachten op privacy instellingen... Manouk uit Tilburg heeft long covid (privéfoto). Volgende Vorige vergroot 1/2 Manouk maakte samen met andere jonge vrouwen een video

Ze was kerngezond en wandelde veel. Maar nadat Manouk van der Heijden (21) uit Tilburg besmet raakte met het coronavirus is haar leven compleet veranderd. Naar de wc lopen is soms al bijna te ver, voor langere stukken heeft ze een rolstoel. Samen met andere jonge vrouwen die het coronavirus hebben gehad, vraagt ze in een video aandacht voor hun situatie.

Malini Witlox Geschreven door

In de video stellen verschillende jonge vrouwen van 16 tot 26 jaar oud zich voor. Ze hebben een ding gemeen: het coronavirus. Sommige hebben daar al maanden last van. Ze pleiten voor meer erkenning, meer onderzoek en een behandeling.

"Ik heb moeite om een paar meter te lopen."

Manouk werkte als onderwijsassistent op een school in Tilburg. Daar raakte ze ook besmet. Inmiddels zit ze ziek thuis. “Op 9 april kreeg ik klachten. Ik had hoofd- en keelpijn. Twee dagen later ben ik positief getest. Ik ging in isolatie, maar het werd steeds erger. Er kwam een kuchje bij en ik werd kortademig. Ik had moeite om een paar meter te lopen.”

Op een besloten Instagramaccount dat ze alleen deelt met lotgenoten plaatst ze informatie over haar gezondheid. Zo postte ze een foto van een stappenteller. Vroeger wandelde ze uren. Nu zette ze in een week tijd in april slechts 85 stappen.

"Mijn eetlust is weg en mijn haren vallen uit."

“Ik was eigenlijk al te benauwd om naar de wc te gaan. Mijn eetlust is weg, mijn haren vallen uit. Als ik mijn haar kam is de borstel vol. En ik heb hartkloppingen. Van de bank naar de tafel lopen kost al te veel energie door de kortademigheid.”

Ze bezocht de huisarts, maar die zei dat er geen oplossing was. Haar bloedwaardes waren goed. De remedie: rust nemen en afwachten tot het beter werd. Via de verzekering kreeg ze een rolstoel zodat ze in ieder geval de deur uit kan, de natuur in.

“Het kan volgens de dokter weken of maanden duren. Ik probeer positief te blijven. Ik ben al blij dat ik niet in het ziekenhuis lig. Ik ben ontzettend bang voor prikken. Eerst wilde ik om die reden de vaccinatie niet nemen, maar daar twijfel ik nu over.”

Manouk uit Tilburg heeft long covid (privéfoto). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.