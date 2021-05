Lange files op de A58 door ongeluk met een vrachtwagen bij Bavel

Vanwege het ongeluk op de A58 bij Bavel liep het verkeer op de weg vast foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Een ongeluk met een vrachtwagen bij Bavel zorgde woensdagochtend op de A58 voor lange files. Het verkeer liep vanaf kwart over acht tussen Breda en Tilburg in beide richtingen vast.

Sandra Kagie Geschreven door

Iets voor negen uur stond er van Tilburg in de richting Breda nog een file van twaalf kilometer. Je moest rekening houden met een klein uur vertraging. Even later was de weg weer vrij en begon de vertraging af te nemen.

Weg weer vrij

Eerder moest je ook wanneer je van Breda naar Tilburg wilde geduld hebben. Volgens de ANWB moest je rond halfnegen rekening houden met meer dan uur vertraging tussen Galder en Bavel. Hier waren twee rijstroken afgesloten. Iets na halfnegen was de weg in deze richting weer vrij. De vertraging begon toen in die richting al af te nemen.

De andere kant op was de linkerrijstrook op dat moment nog wel dicht. Het verkeer stond hier vast tussen Tilburg-Centrum West en Bavel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.

