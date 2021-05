'Welkom in Nederland', lelijk krom bord met kogelgaten is doorn in het oog

Raadslid Marco Schillemans en buurtbewoner Marc van Osta willen af van het bord. (Foto: Sven de Laet) vergroot

Het is een doorn in het oog voor de bewoners van Nispen: het levensgrote, zwaar beschadigde informatiebord op de oude grens met het Belgische Essen. “Dit is toch geen warm welkom.”

Sven de Laet Geschreven door

“Het bord is een jaar of 35 geleden geplaatst”, weet Marco Schillemans, raadslid van de Roosendaalse Lijst. “Dit was toen het eerste wat mensen zagen als ze over de grens reden.” Maar inmiddels is die functie niet meer van toepassing. “Jaren terug is de grens al verlegd naar de Antwerpseweg, een stuk verderop.”

Toch is het bord al die jaren blijven staan. En dat valt er ondertussen aan af te zien. “Het is krom, zit vol met betonspetters en is vooral véél te groot. Verschrikkelijk,” vertelt Marc van Osta. Hij is een van de bewoners die het bord het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen.

“Mensen vlogen regelmatig uit de bocht, recht tegen dat bord aan.”

Hoe de plaat zo krom kon worden, weet hij trouwens ook wel. “Vroeger lag de bocht hier de andere kant op. Dan vlogen mensen regelmatig uit de bocht, recht tegen dat bord aan. En er schijnen zelfs wat kogelgaatjes in te zitten.”

De weg mag dan inmiddels aangepast zijn, maar het bord staat er nog steeds. De Roosendaalse Lijst probeert daar nu verandering in te krijgen. “We proberen er nu eerst achter te komen van wie dat bord eigenlijk is. Vervolgens willen we samen kijken wat er mogelijk is. We hopen toch op z’n minst dat er een versie van normaal formaat voor in de plaats kan komen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.