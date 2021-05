Politie waarschuwt voor fraude met valse sms’jes over pakketjes

Je krijgt een sms'je van een koeriersdienst waarin staat dat je een pakket kunt volgen door op een link te klikken. Zorg er dan voor dat je zeker weet dat die sms echt van de koeriersdienst komt. De politie en de Fraudehelpdesk waarschuwen voor een nieuwe gevaarlijke vorm van sms-fraude.

In de sms die rondgaat, staat dat er een pakket klaarligt in het sorteercentrum. Door op een link in de sms is de bestelling te volgen, maar in werkelijkheid leidt de link naar een website van oplichters. Daar staat dat je een app moet downloaden om de levering te volgen.