De olympische droom van 3x3 basketbalster Loyce Bettonvil

Loyce Bettonvil in actie vergroot

Het worden de spannendste dagen uit de basketbalcarrière van Loyce Bettonvil uit Den Bosch. Op het olympisch kwalificatietoernooi 3x3 basketbal wil ze met het Nederlands team een ticket voor Tokio bemachtigen. Zeven vragen aan Loyce Bettonvil over de kwalificatie.

3x3 basketbal is nieuw op de olympische spelen. Wat is het grote verschil met het bekende 5x5 basketbal?

Je speelt drie tegen drie op een half veld. Daardoor is het veel sneller en fysieker. Er is geen tijd om te balen of om je aan te passen.

Jouw zus Jill speelt ook in Oranje. Gaan jullie je plaatsen voor de Olympische Spelen?

Jazeker.

Het olympisch kwalificatietoernooi begint donderdag in de stad Graz in Oostenrijk. Wat moet je doen voor een ticket?

We moeten bij de eerste drie eindigen. Het wordt lastig, maar het moet te doen zijn.

Hoe zit het met de tegenstand?

We zijn vierde geworden op het WK. Dit toernooi is vergelijkbaar. De poule doorkomen moet lukken. Vanaf de kwartfinale wordt het zwaar. We komen dan waarschijnlijk een topland als Frankrijk of Amerika al tegen.

Waarom past dit beter bij je?

Ik hou van een klein team. Je bent continu bezig in de aanval en de verdediging, Dat urbansports-gevoel daar hou ik ook van.

Stel dat je niet bij de eerste drie eindigt, wat dan?

Als we het niet halen is er nog een kwalificatietoernooi in Hongarije. Daar doen zes teams mee en dat moet je dan winnen.

De nummer 4 van het WK moet toch naar de Spelen?

Ja eigenlijk wel hè.

Nederland is op het olympisch kwalificatietoernooi als 3e geplaatst. Schema groepsfase:

Donderdag om 19.30u tegen Estland

Donderdag om 21.35u tegen Hongarije

Zaterdag om 17.25u tegen Wit-Rusland

Zaterdag om 19.30u tegen Sri Lanka

Zondagmiddag is de kwartfinale, ’s avonds wordt de strijd om de Olympische tickets beslist

