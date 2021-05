Onrust onder festivalorganisatoren door gebrek aan politiecapaciteit

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

De oproep van minister Ferd Grapperhaus om ‘nog even geduld te hebben met evenementen’ zorgt voor onrust bij het Brabantse evenementencollectief Front of House. Dat zegt bestuurslid Johan Dortmans woensdag namens een groot aantal organisatoren van festivals, dancefeesten en andere evenementen in Brabant.

De politiebonden verklaarden dinsdag dat er door de beperkte politiecapaciteit keuzes zullen moeten worden gemaakt in welke evenementen wel en welke niet door kunnen gaan. Een pleidooi dat minister Grapperhaus later ondersteunde. “Dit kwam voor ons uit de hoge hoed”, geeft Dortmans aan.

Hij is verbaasd dat het probleem van de beschikbare politiecapaciteit als gevolg van de werkdruk niet eerder is aangekaart. Bijvoorbeeld bij de presentatie van het garantiefonds voor de evenementensector afgelopen maart.

1 juli nadert

Front of House maakte zich al zorgen omdat 1 juli nadert, de datum waarop evenementen volgens het openingsplan weer zijn toegestaan. “Maar we weten helemaal niet welke maatregelen we moeten nemen. Hoeveel bezoekers we mogen ontvangen en wat er bijvoorbeeld wordt verwacht van ons qua logistiek en testcapaciteit.”

Vragen die de sector volgens Dortmans sowieso snel beantwoord wil zien. En hier kwam dinsdag de ‘extra onrust' bij na het nieuws dat naar buiten kwam over de beperkte politiecapaciteit. Een probleem dat vooral lijkt te gaan spelen voor evenementen die zijn verplaatst naar september. Een maand waarin de evenementenkalender inmiddels aardig vol is gepland.

Belangrijkste vragen

“We waren de afgelopen tijd redelijk positief gestemd”, stelt Dortmans. “Maar nu is het toch weer vooral afwachten. Hoe kunnen we per 1 juli iets organiseren? Met welke maatregelen moeten we rekening houden? Dit zijn onze belangrijkste vragen.”

Dortmans hoopt ook snel op duidelijkheid van veiligheidsregio’s, burgemeesters en bijvoorbeeld de provincie over welke Brabantse evenementen in augustus en september wel of niet door kunnen gaan. Na het Veiligheidsberaad van dinsdag gaven de burgemeesters aan dat zij rekening houden met de werkdruk bij hulpdiensten.

"Wij kijken naar wat acceptabel is en hoe wij de openbare orde en de werkdruk kunnen garanderen. Het is niet zo dat alle evenementen kunnen doorgaan, maar het is ook niet zo dat we alles gaan cancelen", gaf burgmeester Jack Mikkers van Den Bosch aan.

Onduidelijkheid

Welke evenementen wel en welke niet door kunnen gaan, kan Dortmans woensdag niet zeggen. “De informatie die we tot nu toe hebben gekregen, is nog niet zo concreet”, geeft hij aan. “En juist dat baart zorgen. We willen duidelijkheid.”

Festivals en evenementen die zijn aangesloten bij Front of House zijn bijvoorbeeld Paaspop dat begin september gepland staat en Lakedance dat gepland staat voor 7 augustus. In totaal telt het collectief vijftig leden die samen een kleine driehonderd evenementen per jaar organiseren.

