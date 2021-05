Droom van Cody Gakpo wordt werkelijkheid: PSV'er met Oranje naar het EK

Cody Gakpo (rechts) tijdens de trainingsstage van Oranje (foto: ANP). vergroot

Cody Gakpo is een van de 26 spelers die met het Nederlands elftal naar het EK gaat. De aanvaller van PSV werd anderhalve week geleden voor het eerst geselecteerd voor de voorselectie en mag nu echt gaan dromen over zijn debuut in Oranje en het EK.

De afgelopen dagen was Gakpo al in Zeist bij Oranje voor een korte trainingsstage. Daar kon bondscoach Frank de Boer vijftien spelers uit de voorselectie nog een keer aan het werk zien. Voor Gakpo een kans om de bondscoach echt te overtuigen, voor zover hem dat nog niet was gelukt met zijn prestaties bij PSV dit seizoen.

"Dit is het hoogste wat je kunt bereiken, ik ben heel blij om hier te zijn", zei Gakpo bij binnenkomst in Zeist voor de trainingsstage. "Ik moet gewoon mijn best doen en hopelijk zit ik erbij." En de hoop van Gakpo is dus werkelijkheid geworden. Hij zat niet bij de acht spelers die nog moesten afvallen en gaat dus met Oranje het EK spelen.

Dumfries, Malen en Van Aanholt

Naast Gakpo, die nog niet eerder deel uit maakte van de selectie van het Nederlands elftal, zijn ook teamgenoten Denzel Dumfries en Donyell Malen geselecteerd voor de definitieve EK-selectie. Ook Bosschenaar Patrick van Aanholt, die voor het Engelse Crystal Palace speelt, is een van de 26 spelers die De Boer meeneemt.

Trainingskamp Portugal

Oranje komt vrijdag weer bij elkaar, waarna ze in het weekend naar Portugal afreizen voor een trainingskamp. Op dat trainingskamp speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Schotland, waarna er op 6 juni in eigen land geoefend wordt tegen Georgië.

Op 13 juni start het EK voor het Nederlands elftal met een wedstrijd tegen Oekraïne. Alle drie de groepduels worden in de Johan Cruijff Arena afgewerkt waar ook aardig wat publiek welkom is.

