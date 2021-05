Bij Marty heeft de Oranjegekte al toegeslagen: 'Iemand moet de eerste zijn'

Rachel en Marty uit Oss zijn klaar voor het EK. vergroot

Het EK voetbal begint over twee weken, maar er lijkt er nog nauwelijks sprake van Oranjegekte. Hoe anders is dat bij Marty van Dijk uit Oss. Zijn huis is al helemaal versierd. “Iemand moet de eerste zijn, hè!”

Maaike Cnossen Geschreven door

Marty begon afgelopen weekend met versieren. Behoorlijk op tijd dus. Het EK begint 11 juni. “Dan heb ik mij nog ingehouden. Normaal begin ik eerder. Maar ik houd het nog even rustig. Het is allemaal zo anders dit jaar. Ook in supermarkten beginnen er pas net een beetje acties te komen. Er is nog niet echt Oranjegekte, inderdaad.”

Het versierde huis is al vanaf de weg te zien. vergroot

Wat hem betreft, mag daar snel verandering in komen. Hij is ook nog niet klaar. “Ik ben pas net begonnen. Er komt nog meer. Misschien pak ik ook nog wel een stukje van de buurt mee. Vaak doe ik het hele pleintje bij ons voor”, vertelt hij.

Vervolgens is het dan een zoete inval tijdens een EK of WK bij hem en zijn vrouw Rachel. Normaal gesproken dan, want we zitten nog altijd met corona. “Het liefste kijk ik de wedstrijden met een hoop vrienden, barbecuetje erbij. Gezellig. Ik hoop dat we tegen die tijd weer iets meer mensen mogen ontvangen of buiten iets kunnen doen. Het is allemaal nog even afwachten.”

Vrouwlief vindt het allemaal prima. Als hij de versiering maar vooral buitenshuis houdt. “Hij is binnen nog niet echt aan de slag gegaan, maar ik ben er bang voor”, vertelt ze. “Maar ik slik het die paar weken maar in de naam der liefde. Gelukkig houd ik zelf ook wel van voetbal.”

Hoe lang de vlaggetjes blijven hangen voor Nederland, vindt Marty lastig te zeggen. “De eerste ronde zullen we wel doorkomen, maar daarna wordt het lastig. Maar ik sta hoe dan ook vierkant achter oranje.”

De voorkant van het huis. vergroot

Marty begon afgelopen weekend met versieren. vergroot

