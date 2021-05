Broers zijn enorm trots op Cody Gakpo: ‘Vaak over Oranje gehad’

Cody en Sidney Gakpo (foto: Cody Gakpo Instagram) vergroot

De familie van Cody Gakpo is dolblij dat hij is uitverkozen om met Oranje deel te nemen aan het EK voetbal: “Een onbeschrijflijk gevoel." De PSV'er kreeg woensdag het goede nieuws te horen. Het is de eerste keer dat hij wordt uitgenodigd en hij moet zijn debuut in Oranje dus nog maken.

We spreken met broer Sidney (27) en broertje Duc (16). De broers van PSV’er Gakpo zijn vanzelfsprekend blij dat hun broer met Oranje gaat spelen op het EK. “Dit is echt een heel mooie, maar ook een grote stap”, zegt Duc, die zelf in de jeugd bij FC Eindhoven speelt.

“Cody heeft het hier al heel lang over en wij ook. Oranje is een doel, een grote droom. Het is echt heel mooi dat hij nu bij de selectie zit en mee kan gaan doen op zo’n groot podium als het EK.”

"Wedstrijden bij het Nederlands elftal zullen voor ons nog wel wat spannender zijn."

Het gevoel dat de broers nu hebben, kunnen ze eigenlijk niet omschrijven. “Ja, trots natuurlijk. Heel trots, meer dan dat, al heb ik daar niet echt een woord voor. Maar weet wel dat we echt heel erg blij zijn hiermee”, zegt Duc.

De beide broers en ouders van Gakpo zijn benieuwd wat de aanvaller kan laten zien bij Oranje. “Hij heeft zich dit seizoen heel goed ontwikkeld. Hopelijk kan hij die lijn doortrekken bij Oranje en veel minuten maken op het EK.”

Voor de familie Gakpo zal het zal een ander eindtoernooi dan anders worden. Normaal keken we gezamenlijk naar de wedstrijden van Oranje. Nu zal de spanning voor de groepswedstrijden van Oranje alleen maar meer zijn. “Bij wedstrijden van PSV zitten we al op het puntje van onze stoel. We weten wat hij kan, maar hij moet het toch maar elke keer weer laten zien. Nu moet hij het gaan laten zien bij het Nederlands elftal op het EK. Ja, dat zal bij ons voor nog meer spanning zorgen.”

'Er zal wellicht een klein feestje gevierd worden."

Op moment van het spreken van de broers van Gakpo, hebben zowel Sidney als Duc nog geen contact gehad met Cody. “Maar dat komt nog wel. Er zal wellicht een klein feestje gevierd worden. Al moet Cody vooral gefocust blijven, want nu moet hij het gaan laten zien bij Oranje.”

De vraag die rest voor de familie Gakpo, is of zij Cody zelf in het stadion in actie kunnen zie, of dat ze dat voor de televisie in Eindhoven moeten doen. "Daar hebben we nog niks over gehoord, maar dat gaan we zeker wel even vragen. Er zijn ook weer wat fans bij en dat maakt een wedstrijd toch veel aantrekkelijker. In het stadion is de spanning en beleving veel intenser. We willen er heel graag bij zijn."

Duc en Cody Gakpo (foto: Cody Gakpo Instagram). vergroot

