Kostbare goederen gevonden bij hennepkwekerij in Nuland

Ook deze peperdure Audi werd meegenomen (Foto: Politie). vergroot

De politie heeft woensdagochtend vijf mannen op heterdaad aangehouden bij een hennepkwekerij in Nuland. In een gebouw zijn in totaal 400 hennepplantjes in beslag genomen, maar ook meerdere auto's, sieraden en andere kostbare goederen.

De verdachten zijn 30, 34, 35, 37 en 65 jaar oud en komen uit de omgeving van Berghem, Nuland en Oss. De politie vond niet alleen de hennepplanten.

De verdachten zitten momenteel vast en worden verhoord. De politie onderzoekt de zaak.

