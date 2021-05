Altijd verse bloemen op het graf door pluktuinen op begraafplaatsen

Nog dit voorjaar worden op drie begraafplaatsen in de gemeente Altena bloemenweides ingezaaid. Eenmaal in bloei kunnen bezoekers de bloemenweides gebruiken als pluktuin. "Zo kunnen zij verse bloemen bij het graf van hun naasten leggen", vertelt Janneke Romijn van de gemeente Altena.

Het inzaaien van de gazons met inheemse bloemmengels is een proef, benadrukt de gemeente. Een proef die van te voren is overlegd met de lokale uitvaartbranche, de dorpsraden en het senioren platform Altena. "We gaan voor een ingetogen bloemmengsel", vertelt Romijn. "We hebben gekozen voor een bloemmengsel met veel witte en gele kleuren."