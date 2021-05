Politie zoekt wietplantage maar vindt 13 kilo amfetamine in de vriezer

Het witte poeder was verdeeld over plastic bakjes (foto: politie). vergroot

De politie heeft afgelopen dinsdag dertien kilo amfetamine gevonden die andere waren verstopt in een vriezer in een huis aan de Norbartstraat in Etten-Leur. De bewoonster en haar vriend (22) zijn aangehouden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Iemand had bij de politie getipt dat er in het huis een wietplantage zou zitten. De politie onderzocht het huis en vond welgeteld twee wietplanten. Toen ook de schuur werd onderzocht, deed de politie een grotere vondst. In de schuur en in de vriezer stonden tig plastic bakjes met wit poeder. Na onderzoek bleek het om dertien kilo amfetamine te gaan.

De vrouw en haar vriend zijn aangehouden en de bakjes werden in beslag genomen. Ze moesten mee naar het bureau en zijn donderdagochtend weer vrijgelaten tot ze zich voor de rechter moeten verantwoorden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.