Gevallen ruiter na urenlange zoektocht gevonden in bos

Een ruiter die woensdagavond van haar paard was gevallen in de bossen in Putte, werd uren later door de hulpdiensten gevonden. Er is door verschillende agenten, de Koninklijke Marechaussee, brandweer en een politiehelikopter naar haar gezocht.

"Na uren te voet, op de fiets, in voertuigen en met de heli zoeken, werd ze gevonden", zo is te lezen op het Instagram-account de Jeugdagenten Bergen op Zoom.

Met spoed naar ziekenhuis

De ambulance kon met behulp van de brandweer over de modderige bospaden bij het slachtoffer komen voor medische hulp. Ze is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie wenst de ruiter en haar familie veel sterkte toe. Hoe het met het paard gaat, is onduidelijk.

