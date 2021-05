Tien mensen willen een nier schenken aan zieke Sandra

Maar liefst tien mensen willen eventueel een nier aan Sandra van Alten uit Waalwijk schenken. De animo om de zieke Sandra te helpen is er dus, maar of tussen de kandidaten ook een geschikte match zit, moet nog blijken.

Sandra heeft zelf bloedgroep A en heeft iemand nodig die dit ook heeft. Of iemand met bloedgroep 0. “Niet alle mensen die gereageerd hebben, weten welke bloedgroep ze hebben. Dat is een eerste vereiste, dat ze dat achterhalen. Als de bloedgroep goed is, wil ik telefonisch een gesprek voeren. Kijken of ze serieus zijn en weten wat het voor hun betekent.”

Van één reactie betwijfelt ze, vanwege het account waarmee gereageerd werd, of die serieus is. “Maar er blijven gelukkig genoeg mogelijke donoren over.”

Ze was al eerder in gesprek met mogelijke kandidaten. Dat leverde uiteindelijk niets op. Dus houdt ze nu een slag om de arm. Ook omdat er naast de bloedgroep nog meer eisen zijn. “Mensen mogen niet te zwaar zijn, geen diabeet zijn en ook geen kwaadaardige tumor hebben gehad.”

Mannen en vrouwen reageerden op haar oproep, van alle leeftijden. “En zat ook iemand bij die al eerder had geprobeerd om een nier af te staan via een anonieme donatie. Dat ketste toen af omdat hij een tumor had, maar die bleek later goedaardig te zijn. Hij is echt gemotiveerd, heeft naar eigen zeggen een goed leven en wil graag iets goeds doen.”