Overval op cafetaria, man vlucht op fiets

Een cafetaria aan de Noordsingel in Bergen op Zoom is donderdagmiddag rond halfdrie overvallen. Een medewerker werd daarbij bedreigd met een mes. De overvaller is er op een zwarte omafiets vandoor gegaan.

De politie is op zoek naar de overvaller. Het gaat om een kleine man in zwarte kleding en een mondkapje op. Hij zou een Aldi-boodschappentas bij zich hebben. Hij fietste via de Minderbroederstraat richting het centrum van Bergen op Zoom.

De politie roept mensen op om 112 te bellen als ze de man zien. Wat de man precies heeft buitgemaakt, is niet bekend.

