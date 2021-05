Twee branden in een half jaar: pechvogel Ramses zoekt met spoed een huis

Ramses Snoeij. vergroot

Twee keer brand in een half jaar tijd: een nachtmerrie voor velen, barre werkelijkheid voor Ramses Snoeij. Nu zoekt hij met spoed een tijdelijke woning voor zichzelf en zijn twee dochters in Breda. “Alle hulp is welkom.”

Hectisch is nogal een understatement voor de tijd die Snoeij doormaakt. Halverwege mei werd zijn huis onbewoonbaar door een vlammenzee, nadat zes maanden geleden zijn bierbrouwerij al beschadigd raakte door brand. “Het zit niet bepaald mee”, vat hij nuchter samen.

Eind oktober 2020 liep de brouwerij Ramses Bier, die Snoeij sinds 2007 opbouwde, flinke schade op. Een heftruck brandde af, waardoor veel roetschade aan de hal ontstond. Twee maanden duurde het om de boel schoon te maken.

“We hebben echt keihard moeten bikkelen.”

“Gelukkig zijn de ketels en de installatie heel gebleven. En ook het net gebottelde bier kon worden gered, omdat de brand nog redelijk binnen de perken gebleven is. Maar het schoonmaken kostte enorm veel tijd en energie”, vertelt Snoeij. “We hebben echt keihard moeten bikkelen.”

In tijden van corona - met toen nog gesloten horeca - had Snoeij ‘gelukkig’ tijd en ruimte zich daarop te focussen. Al lag het brouwproces wel dik twee maanden stil. Maar min of meer gelijktijdig met de heropening van de horeca sloeg het noodlot echter opnieuw toe.

De woonkamer van Ramses Snoeij na zijn woningbrand (foto: Ramses Snoeij). vergroot

Snoeij was in Rotterdam aan het sporten met een van zijn twee dochters, toen hij een belletje kreeg: "Ramses, je dochter is in orde, maar je huis niet. Je moet nu naar Breda komen." Eenmaal daar stond zijn straat vol mensen.

“Door kortsluiting was brand op de benedenverdieping kortsluiting ontstaan. Gelukkig kon mijn andere dochter op tijd het huis uit. Al scheelde dat niet veel: ramen sprongen door de hitte uit elkaar”, zegt Snoeij. “Dat haar niets ernstigs is overkomen, is natuurlijk het belangrijkste. Maar de schade aan het huis was gigantisch. We kunnen daar echt niet wonen.”

Samen zijn met mijn dochters. Dat mis ik het meeste."

En dus zoekt Snoeij met spoed een woonruimte in Breda voor zijn twee dochters en zichzelf. Zij slapen nu nog bij hun moeder, maar de Bredanaar zelf brengt de nachten op verschillende adresjes door. “Ik wil gewoon weer een gezin kunnen vormen, samen zijn met mijn dochters. Dat mis ik het meeste.”

Snoeij is te verlegen om zelf om hulp te vragen. Zijn vrienden en collega-bierbrouwers doen dat nu voor hem en zijn gezin. Want tot overmaat van ramp bleek hij niet goed verzekerd te zijn, door recente rompslomp rondom zijn echtscheiding.

Zo zamelde een collega-brouwer vierduizend euro voor hem in en via een crowdfundactie is al ruim 1300 euro opgehaald. Daarnaast komt Snoeij haast om in aangeboden wasmachines en koelkasten. “Ik ben er helemaal stil van. Het is echt geweldig. Het enige is, dat ik heel graag heel snel een tijdelijk huis heb. Want een half jaar rondzwerven, dat is haast niet te doen.”

