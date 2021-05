Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bart gaat een nachtje slapen in het hoofd van zijn overleden moeder

Het is een eerbetoon aan zijn te vroeg overleden moeder Rietje én het is een heel bijzonder en persoonlijk project om met haar 'in gesprek te gaan'. Bart Somers werkt in zijn werkplaats in Heusden aan een gigantisch stalen hoofd van moeder Rietje. In de schedel gaat Bart een nachtje slapen.

Rob Bartol Geschreven door

“Ik wil er mijn jong gestorven moeder mee eren”, vertelt de 60-plusser Somers, terwijl hij druk doorwerkt aan het hoofd dat gemaakt is van cortonstaal. “Mijn favoriete materiaal.” Het hoofd van moeder Rietje lijkt sprekend op foto's van haar die in de werkplaats liggen. Het komt als het klaar is tijdelijk op de Vismarkt van Heusden te staan, in het kader van het Heusden Art Festival.

"Zou jij eens weg willen dromen in het hoofd van je moeder?"

“Alle schoolkinderen uit de kernen van de gemeente Heusden komen die week langs en gaan even in het hoofd zitten”, vertelt Bart. “Maar iedereen is welkom, want we hebben allemaal een moeder gehad. Zou jij eens weg willen dromen in het hoofd van je moeder? Denkend aan de vragen die je haar nog zou willen stellen, of mooie herinneringen aan haar ophalen? Zo kan het zomaar symbool staan voor momenten van bezinning en beschouwing.”

Moeder Rietje uitvoeren in staal is geen simpele klus. “Als ze klaar is, heb ik er een halfjaar werk inzitten. Je ziet hier de mond, neus en ogen, die hebben me enorm veel tijd gekost. Het oog alleen al is 34 centimeter breed”, aldus Somers.

Als Rietje op de Vismarkt van Heusden staat, is het ook de bedoeling dat de bezoekende kinderen een brief schrijven. “Een brief aan hun moeder mag uiteraard ook, maar het hoeft niet”, zegt Bart Somers. “Die brieven verzamelen we in een speciale brievenbus, die we uiteindelijk gaan begraven op het terrein van de voormalige Verolme scheepswerf. Het wordt een tijdcapsule die twintig jaar in de grond blijft zitten.”

