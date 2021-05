Stefan heeft tinnitus en hij maakte daar een film over

Eva, de hoofdrolspeler in de film. vergroot

Een avondje stappen in een disco met snoeiharde muziek, zónder oordoppen in. Stefan van den Bosch uit Dongen hield er een blijvende ruis in zijn oren aan over. Hij maakte een film over zijn tinnitus: 'Oorwurm'. Met de film wil hij mensen waarschuwen zorg te dragen voor hun oren, maar ook lotgenoten aansporen te praten over gehoorschade. "Koop die doppen, maar draag ze ook écht."

Stefan wist het geld voor de film bij elkaar te krijgen via crowdfunding. Hij had al jaren de droom om zelf een film te regisseren. Dat het scenario dan zo dichtbij hem komt, maakte het extra bijzonder. "Echt heel spannend", zei de Dongenaar eerder over zijn filmdebuut.

In Oorwurm draait het om Eva, die door buitenaardse krachten ineens rare geluiden hoort. Eva loopt de 'Oorwurm' op via haar wekkerradio. En die wekkerradio, die speelt een prominente rol in het leven van Stefan, legt hij uit in het tv-programma BrabantVandaag van Omroep Brabant.

"Voorkomen is echt veel beter dan genezen."

"Tinnitus kan een brom een piep of een ruis zijn", aldus de regisseur. "Bij mij is het dat laatste. Ik hoor 'm voornamelijk als ik het stil is. Vooral als ik in bed ga liggen en ga slapen, maar ook als ik wakker word." De wekkerradio helpt Stefan om in slaap te vallen. "Voor het slapengaan zet ik die aan met een sleeptimer erop. De radio die je in de film ziet, dat is letterlijk dezelfde."

Het laat volgens Stefan zien dat iedereen die last heeft van tinnitus, daar op zijn eigen manier mee om moet leren gaan. "Je moet ervan uitgaan dat als je het hebt, je er in principe heel je leven mee te maken hebt. Er is niet zomaar een medicijn of een operatie voor. Opereren is sowieso heel lastig, omdat tinnitus in je hersenen zit. Dus voorkomen is echt veel beter dan genezen in dit geval."

En voorkomen, dat zit 'm volgens Stefan vooral in het beschermen van je oren. "Tinnitus kan ook ontstaan bij je geboorte of bijvoorbeeld een verkeersongeluk, maar de meest voorkomende oorzaak is te hard geluid. In de kroeg, de discotheek, festivals, maar ook op het werk. Als je in een industriële hal werkt bijvoorbeeld, dan kun je het ook oplopen. Daar is gehoorbescherming net zo belangrijk."

"Ik was mijn oordoppen die avond vergeten."

Toen hij zelf schade aan zijn oren opliep, had hij nota bene wel al oordoppen. Maar die lagen thuis. "Ik was ze die avond gewoon vergeten en ik had de motivatie niet om terug naar huis voor fietsen. Dat bleek de grootste fout van mijn leven", zei Stefan eerder tegen Omroep Brabant.

"Dus in die zin kan ik zeggen: koop die doppen, maar draag ze ook écht." Daarnaast hoopt de filmmaker dat zijn film lotgenoten aanspoort te praten over tinnitus. "Schaam je er niet voor en praat erover. Ga desnoods op zoek naar hulp." Naar schatting hebben zo'n 2,5 miljoen Nederlanders last van tinnitus.

De film van Stefan is te zien op YouTube:

