Huis in Eindhoven beschoten: 'Buurtbewoners vonden kogelhuls'

Wachten op privacy instellingen... Onderzoek in de Jan Heynslaan in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Huis in Eindhoven beschoten

In de Jan Heynslaan in Eindhoven is donderdagavond een huis beschoten. Dit gebeurde rond halftwaalf.

"Buurtbewoners hoorden een aantal harde knallen en gingen vervolgens op straat kijken wat er aan de hand was", laat een ooggetuige weten. "Daar was een sterke kruitdamp te ruiken." Eerst werd er gedacht aan vuurwerk, maar al snel werd door buurtbewoners op de stoep een kogelhuls gevonden.

Fouilleren

Daarop werd de politie gebeld. Agenten zetten de straat werd af en deden onderzoek. "De politie fouilleerde ook een paar buurtbewoners maar er werd niemand aangehouden", laat de ooggetuige weten.

De beschieting in de Jan Heynslaan in Eindhoven vond rond halftwaalf donderdagavond plaats (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Onderzoek in de Jan Heynslaan in Eindhoven na de schietpartij (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.