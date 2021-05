Lokaal dichte mist in Brabant vrijdagochtend: 'Linke rijomstandigheden'

Foto: Ben Saanen vergroot

Het KNMI waarschuwde vrijdagochtend voor lokaal dichte mist in Brabant. Op sommige plaatsen was het zicht 's ochtends vroeg minder dan tweehonderd meter. Daarom had het weerinstituut code geel afgegeven.

Een woordvoerder van het KNMI sprak vanwege het slechte zicht van 'gevaarlijke rijomstandigheden'.

Advies

Automobilisten werd daarom geadviseerd de snelheid waarmee ze rijden aan te passen en voldoende afstand te houden. "Mist kan verraderlijk zijn omdat die plotseling kan optreden."

Rond acht uur vrijdagochtend was de mist grotendeels verdwenen en werd code geel opgeheven.

