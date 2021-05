Leiden beslist titelstrijd met derde zege op basketballers Heroes Den Bosch

Heroes ging donderdag weer ten onder tegen ZZ Leiden foto: OranjePictures). vergroot

De basketballers van Heroes Den Bosch zijn er niet in geslaagd zich donderdag terug te knokken in finale van de play-offs om de landstitel. De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin verloor ook de derde wedstrijd in de best-of-fiveserie tegen ZZ Leiden, dat zo voor de vierde keer in de clubgeschiedenis lanskampioen is. Het werd in Zuid-Holland 90-74.

Heroes begon nog goed in de Vijf Meihal in Leiden. De ploeg uit Den Bosch nam in de beginfase brutaal een 19-9 voorsprong, maar halverwege had Leiden die achterstand alweer omgebogen in een 49-43 voorsprong.

Na de pauze was het vooral eenrichtingsverkeer van de thuisploeg. Na de derde periode stond het 74-56 en was de wedstrijd gespeeld. Zo kon al ver voor het eind van de wedstrijd het Leidse feestje beginnen. Het vierde kwart was een formaliteit en het duel eindigde in 90-74, waarmee de sweep, zoals een overwinning in een serie zonder nederlaag wordt genoemd, een feit was.

De sweep in de finale van de play-offs is opvallend, want tijdens de reguliere competitie was Heroes dit seizoen telkens een maatje te groot voor Leiden.

