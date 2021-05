Superfan Claudia zet wekker voor Friends-reünie: ‘De serie blijft leuk'

Miljoenen fans hebben er jaren op moeten wachten: de cast van de immens populaire sitcom Friends komt na zeventien jaar eindelijk weer terug op tv met een eenmalige reünie. Claudia uit Sint Willebrord kan niet meer wachten en heeft voor de zekerheid haar wekker voor vrijdagavond gezet, zodat ze de special met geen mogelijkheid mist.

"Ik ben wel groot fan, ja", vertelt Claudia in radioprogramma WAKKER! "Ik was al bang dat ik het niet kon kijken omdat het op HBO kwam, maar gelukkig kan het vanavond. Dus ik heb de wekker alvast gezet, zodat ik het niet vergeet."

Joey, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel, Monica en Joey keerden donderdag in de Verenigde Staten al terug op de buis. Vrijdagavond is Nederland aan de beurt. Claudia heeft niet perse een favoriet karakter in de serie. "Hun charmes zijn gewoon zo leuk om te zien. Ik vind ze eigenlijk allemaal leuk!"

De sitcom over zes vrienden in New York City kwam in 1994 voor het eerst op tv. Maar wat maakt Friends nou bijna dertig jaar later nog steeds zo goed? "De serie blijft gewoon leuk. Ik kan alles meepraten, zo vaak heb ik het gezien. Maar toch kun je het blijven kijken. Als ik eerlijk ben denk ik dat ik de bijna 240 afleveringen allemaal zeven keer gezien heb. Ik kijk het voor het slapen gaan en als ik eenmaal begin, moet ik ook het hele seizoen afkijken."