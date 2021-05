Wachten op privacy instellingen... Jimi Bellmartin Volgende Vorige vergroot 1/2 The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin (72) overleden

Zanger Jimi Bellmartin uit Vught is overleden na een kort ziekbed. Dat bevestigt zijn familie. Bellmartin won in 2018 The Voice Senior. Hij werd 72 jaar.

Jimi werd geboren als Jimi Silawanebessy in Bogor, Indonesië en kwam als 1-jarig jongetje naar Den Bosch. Hij was in de jaren '70 en '80 actief als soulzanger maar zette zijn carrière daarna een tijdje op een lager pitje. In 2018 won hij het eerste seizoen van The Voice Senior en brak hij door bij het grote publiek. Maar liefst twee miljoen mensen keken naar de finale.

Na zijn winst mocht hij een EP opnemen en optreden in de Ziggo Dome. In 2019 stond hij twee avonden in de Johan Cruijff ArenA tijdens de concerten van De Toppers.

Jimi woonden jarenlang in Kamp Vught. Hij maakte samen met Ernst Jansz een nummer over Barak 23, de plek waar hij woonde met zijn familie.

Steunbetuigingen

Onder andere binnen de Molukse gemeenschap wordt met veel verdriet gereageerd op het overlijden van Jimi. Op social media worden veelvuldig steunbetuigingen en mooie woorden over de zanger gedeeld.

